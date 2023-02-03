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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.02.2023
60 saniyede bugün (03 Şubat 2023)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na ilişkin genelge
FETÖ üyesi Uğur Demirok'a hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
ABD savaş gemisi USS Nitze, İstanbul'da
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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