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Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.02.2023
60 saniyede bugün (04 Şubat 2023)

Diyarbakır anneleri kar altında evlat nöbetini sürdürüyor
İstanbul'da kış lastiği denetimi yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Terör örgütleri özellikle İsveç'in NATO üyeliğinin yoluna mayınlar döşüyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazilli'de vatandaşlara hitap etti

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