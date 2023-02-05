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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde "Anayasayı Savunmak: Güncel Tartışmalar ve Hukuk" konulu konferansta konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.02.2023
60 saniyede bugün (05 Şubat 2023)

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kar yağışı etkili oluyor
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı
Batı Akdeniz'de fırtına, Kahramanmaraş-Osmaniye çevresinde ise kar bekleniyor
İzmir'de kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi
Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor

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