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Malatya'da Özalper mahallesinde deprem sonrası yıkılan Hayat sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Gaziantep'in Nizip ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin sağ çıkarılması cep telefonu kamerasına yansıdı
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.02.2023
60 saniyede bugün (06 Şubat 2023)

İsrail Türkiye'ye insani yardım ve arama kurtarma ekibinin bulunduğu iki uçak gönderiyor
Azerbaycan arama kurtarma ekipleri Hatay'a gönderildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1541 kişi hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Akar: Depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına 3 bin 500 personelimiz katılıyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, depremi fırsat bilerek fiyat arttıran işletmelere inceleme

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