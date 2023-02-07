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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (07 Şubat 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.02.2023
60 saniyede bugün (07 Şubat 2023)

Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu
Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Soylu: Deprem bölgelerine 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

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