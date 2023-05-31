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MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden hareket etmesi bekleniyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
60 saniyede bugün (31 Mayıs 2023)

Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

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