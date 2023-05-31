Dolar
20.71
Euro
22.12
Altın
1,972.29
ETH/USDT
1,856.90
BTC/USDT
26,942.00
BIST 100
4,889.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere partisinin genel merkezinden hareket etmesi bekleniyor
logo
60 saniyede bugün

Kosova’nın kuzeyindeki protestoların ardından ülkede sular duruldu mu?

Ömer Faruk Çalışkan  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Kosova’nın kuzeyindeki protestoların ardından ülkede sular duruldu mu?

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların protestolarıyla başlayan gerginliğin ardından ABD’nin Priştine büyükelçisinin açıklamaları, durumu daha karmaşık hale getirdi. Ülkedeki son durumu Anadolu Ajansı Arnavutça Makedonca Haberler Editörü Adnan İdriz ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı
Antalya'da gönüllüler "Dünya Tütünsüz Günü"nde sahilde izmarit topladı
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Kosova’nın kuzeyindeki protestoların ardından ülkede sular duruldu mu?

Kosova’nın kuzeyindeki protestoların ardından ülkede sular duruldu mu?

Arnavutluk: Kosova sınırındaki Sırp ordusunun gücü "sıfır"

Eski Hırvatistan Cumhurbaşkanı Mesic: Konu Kosova olduğunda, sorun Sırbistan’dadır

Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz

Kremlin: ABD ve İngiltere'den Moskova'ya yapılan İHA saldırısını kınamalarını bekliyoruz
Balkanlar'da Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor

Balkanlar'da Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor
Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların protestoları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet