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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Mayıs 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
60 saniyede bugün (30 Mayıs 2023)

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, mevkidaşı Çavuşoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başarısı dolayısıyla tebriklerini iletti
e-Devlet Kapısı'ndaki "Askerliğim" bütünleşik hizmeti tanıtıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde selin ardından hasar tespit çalışması yürütülüyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Oda-borsa camiamızın da yeşil pasaportu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyoruz
Başkentte sağanak nedeniyle bazı alt geçitlerde araçlar mahsur kaldı

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