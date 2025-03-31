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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
60 saniyede bugün (31 Mart 2025)

Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak için nöbette
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız Filistin özgür olana kadar Filistin'in yanında olacaktır
İstanbul'da bayram tatilinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Malatya'da sağanak etkili oldu
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş İrgi'nin cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi

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