Dolar
37.86
Euro
40.89
Altın
3,120.62
ETH/USDT
1,919.40
BTC/USDT
85,300.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
60 saniyede bugün (01 Nisan 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti
Ramazan Bayramı'nın son gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Kastamonu'da trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu Üyesi Abiş'in cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (01 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (01 Nisan 2025)

60 saniyede bugün (31 Mart 2025)

60 saniyede bugün (30 Mart 2025)

60 saniyede bugün (29 Mart 2025)

60 saniyede bugün (29 Mart 2025)
60 saniyede bugün (28 Mart 2025)

60 saniyede bugün (28 Mart 2025)
60 saniyede bugün (27 Mart 2025)

60 saniyede bugün (27 Mart 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet