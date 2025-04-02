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Fenerbahçe takım kafilesi, Ülker Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Can Bartu Tesisleri'nden ayrılacak. Galatasaray takım kafilesi, Ülker Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılacak.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
60 saniyede bugün (02 Nisan 2025)

Uludağ'da otelde çıkan yangında ağır yaralanan Fikriye Usta yaşam mücadelesini kaybetti
Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den "boykot" çağrılarına ilişkin paylaşım
Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otelde bilirkişi heyeti inceleme yaptı
Sağlık Bakanlığından Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşım

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