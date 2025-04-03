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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Olay yerinden yayındayız. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kanalizasyon çalışması sırasında kayan toprağın altında kalan işçiler çıkartıldı -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
60 saniyede bugün (03 Nisan 2025)

Şanlıurfa'da kanalizasyon kazısı sırasında toprak altında kalan işçiler aranıyor
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
Bağcılar'da silahla yaralandıktan sonra şehit olan bekçi Uğur Gölçek son yolculuğuna uğurlandı
"30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" çerçevesinde birçok ülkede etkinlik ve paneller düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı

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