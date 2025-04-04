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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (04 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
60 saniyede bugün (04 Nisan 2025)

Bakan Tunç'tan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat'ın sağlık durumuna ilişkin iddialara yanıt
MSB'den NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı
FETÖ'ye yönelik 27 ildeki operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı
Tatilcilerin dönüş haraketliliği başladı
Bakan Uraloğlu: Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz

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