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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (05 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
60 saniyede bugün (05 Nisan 2025)

Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem
Antalya'da 2 yaşındaki kızları kreşteki çocuklar tarafından darbedilen aile şikayetçi oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal medyadan yardım isteyen kadınla ilgili açıklama
Yollarda bayram tatili dönüşü yoğunluğu yaşanıyor
Meteorolojiden Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısı

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