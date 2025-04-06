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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Nisan 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
60 saniyede bugün (06 Nisan 2025)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Adalet Bakanı Tunç: CHP Genel Başkanı Özel'in ifadeleri hedef saptırma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anadolu Ajansı uluslararası arenada ülkemizin duruşunu en doğru şekilde temsil etmiştir
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

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