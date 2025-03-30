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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Konya İl Başkanlığı’nın düzenlediği bayramlaşma programında konuşuyor. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
60 saniyede bugün (30 Mart 2025)

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Yumaklı'dan "Sıfır Atık Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti
İstanbul'da bayram ziyaretleri trafik yoğunluğuna neden oldu
Diyarbakır anneleri Ramazan Bayramı'nda da evlatları için nöbette

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