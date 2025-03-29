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İstanbul trafiğindeki son duruma ilişkin Mahmutbey Gişeleri'nden yayındayız
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
60 saniyede bugün (29 Mart 2025)

İstanbul'da metro seferlerine bayram düzenlemesi
RTÜK Başkanı Şahin: Kanalları boykot çağrılarıyla tehdit edenler basın özgürlüğünden söz edemez
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki
Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenciyle ilgili açıklama:
Jandarma bayram trafiğini havadan ve karadan denetliyor

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