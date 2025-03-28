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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
60 saniyede bugün (28 Mart 2025)

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde aksama yaşanıyor
Bayram tatilinde jandarma ve polis trafik güvenliği için yoğun mesai yapacak
İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 6 bin 123 ilaç ve 194 tıbbi cihaz ele geçirildi
Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan "yolun sonu bayram olsun" paylaşımı

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