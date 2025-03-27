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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ak Parti Çorum İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Vefa iftarı” programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. - VTR -
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
60 saniyede bugün (27 Mart 2025)

Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı
İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara "yasal olmayan etkinliklere katılmama" çağrısı
Sahte oto yedek parça ilanıyla 210 milyon liralık dolandırıcılık yapan 24 şüpheli tutuklandı
Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu işletmeye kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğunu kabul etti

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