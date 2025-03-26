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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
60 saniyede bugün (26 Mart 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği belirlenen zanlı yakalandı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında firari şüpheli Ebru Özdemir teslim oldu
İBB Başkan Vekilliğine Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine, milletin huzuruna yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacak

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