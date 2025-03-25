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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
60 saniyede bugün (25 Mart 2025)

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin, BAE ve Mısır meclis başkanlarıyla telefonda görüştü
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Muş'ta martta da metrelerce karın bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor

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