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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
60 saniyede bugün (24 Mart 2025)

Pendik'te bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
MSB, yoğun kar ve şiddetli soğuklarda eğitim alan Mehmetçikleri paylaştı
İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
DMM "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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