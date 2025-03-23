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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
60 saniyede bugün (23 Mart 2025)

Bakan Uraloğlu: Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğü ile güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik
İzmir'de akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zeka kullanılarak tespit edildi
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama
Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

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