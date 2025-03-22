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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
60 saniyede bugün (22 Mart 2025)

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sviyanoviç ile görüştü
Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü söylediği istimbot Çanakkale Deniz Müzesi'nde sergileniyor
DMM, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasını yalanladı

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