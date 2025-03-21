Dolar
37.78
Euro
41.08
Altın
3,014.80
ETH/USDT
1,958.10
BTC/USDT
83,938.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen "Vefa İftarı" programında konuşuyor
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
60 saniyede bugün (21 Mart 2025)

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı paylaşımı
EGM Özel Harekat Başkanlığının kuruluşunun 42. yılına özel kısa film
Bursa'da aydınlatma direğine çarpan halk otobüsündeki 8 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da nevruz ateşini yaktı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (21 Mart 2025)

60 saniyede bugün (21 Mart 2025)

60 saniyede bugün (20 Mart 2025)

60 saniyede bugün (19 Mart 2025)

60 saniyede bugün (18 Mart 2025)

60 saniyede bugün (18 Mart 2025)
60 saniyede bugün (17 Mart 2025)

60 saniyede bugün (17 Mart 2025)
60 saniyede bugün (16 Mart 2025)

60 saniyede bugün (16 Mart 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet