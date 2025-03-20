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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
60 saniyede bugün (20 Mart 2025)

MGK Bildirisi: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılmasıyla milli birlik ve beraberliğimiz daha da pekişecek
DMM, CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde yapacağı ön seçim buluşmasının yasaklandığı iddiasını yalanladı
Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor
Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
Türkiye, PKK iltisaklı terör örgütü unsurlarının, Sincar'da Irak ordusuna yaptığı saldırıyı kınadı

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