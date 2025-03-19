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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile oynayacağı ilk maç öncesi son antrenmanını RAMS Park’ta gerçekleştiriyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
60 saniyede bugün (19 Mart 2025)

İletişim Başkanı Altun'dan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalara ilişkin açıklama
TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı
Fırtınanın Balıkesir'den sürüklediği tekne Çanakkale'de bulundu
Belediyelerde sözleşmeli çalışan sanatçılar için "teşvik ikramiyesi" kararı Resmi Gazete'de

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