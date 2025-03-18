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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Mart 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
60 saniyede bugün (18 Mart 2025)

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünde trenlerde hoşaf ve ekmek dağıtıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale'de bir kez daha görülmüştür ki hiçbir silah vatan sevgisine galip gelemez
Bozcaada ve Gökçeada hatlarında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
TCMB Başkanı Karahan, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde İstanbul Erkek Lisesi’ni ziyaret etti
Bakan Yerlikaya başkanlığında sahipsiz hayvanlarla ilgili toplantı yapıldı

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