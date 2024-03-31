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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulunuyor. Yurt genelinde oy verme işlemi sona erdi. Oy sayımına geçildi. İzmir’den yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
60 saniyede bugün (31 Mart 2024)

Fatih'te en düşük seçmene sahip mahallede muhtar için oy kullanılamadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyon kampanyalarına karşı gerekli tüm tedbirler alınmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sandıklara sahip çıkın" çağrısı
DMM, "Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu şekilde oy kullandırılıyor" iddiasını yalanladı
Sakarya'da seçim merkezinde çıkan kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı

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