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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
60 saniyede bugün (30 Mart 2024)

Yerel seçim için propaganda serbestliği sona erdi
"Kalkan-18" operasyonlarında 20 göçmen kaçakçısı ve 559 düzensiz göçmen yakalandı
Sırbistan'da Sancaklı siyasi ve dini liderler Belgrad Büyükelçiliği çatısı altında bir araya geldi
Dijital Dönüşüm Ofisinden yarınki seçimlerde oy kullanacaklara "oltalama" uyarısı
Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi

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