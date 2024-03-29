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AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi Osman Karaaslan'ın Gölbaşı Hacılar Köyü camiinde cenaze töreni düzenliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
60 saniyede bugün (29 Mart 2024)

Bakan Kacır, "Alper Gezeravcı'nın seçim malzemesi yapıldığına" yönelik iddiaları yanıtladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kütahya'da konuştu
Gaziantep'te yapımında sona gelinen 500 konut hak sahiplerine teslim edildi
RTÜK Başkanı Şahin'den siyasi reklam yasakları uyarısı
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısı hakkında "müebbet hapis" istemiyle dava açıldı

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