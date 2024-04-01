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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
60 saniyede bugün (01 Nisan 2024)

30 büyükşehir belediyesinin 6'sı el değiştirdi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu
Esenler'de kentsel dönüşümdeki binadan kopan beton blok dükkanın üzerine düştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefonda konuştu
Konya'dan Gazze'ye 22 yardım tırı gönderildi

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