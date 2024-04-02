Dolar
32.08
Euro
34.54
Altın
2,260.95
ETH/USDT
3,292.50
BTC/USDT
65,738.00
BIST 100
9,015.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki eğlence merkezinde çıkan yangına müdahale sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta eğlence merkezindeki tadilat sırasında çıkan yangının çıktığı bölgede incelemelerde bulunuyor.
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
60 saniyede bugün (02 Nisan 2024)

Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz
TÜYAK Başkanı Dr. Kazım Beceren'den Beşiktaş'ta 16 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Azerbaycan ile işbirliklerimiz devam edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı çalışanlarının öldürülmesini kınadı
Seçimi 9 ilçede bağımsız adaylar kazandı

Benzer haberler

60 saniyede bugün (02 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (02 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (01 Nisan 2024)

60 saniyede bugün (31 Mart 2024)

60 saniyede bugün (30 Mart 2024)

60 saniyede bugün (30 Mart 2024)
60 saniyede bugün (29 Mart 2024)

60 saniyede bugün (29 Mart 2024)
60 saniyede bugün (28 Mart 2024)

60 saniyede bugün (28 Mart 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet