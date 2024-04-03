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DRON - Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Olay yerinden tekrar yayındayız. (DRON) Ankara'da İvedik Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (03 Nisan 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
60 saniyede bugün (03 Nisan 2024)

İzinsiz yapıların karar alınmadan yıktırılması Anayasa'ya aykırı bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İngiliz mevkidaşı Cameron'la görüştü
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu belirlenen 3 bin 406 yapı yıkılıyor
Kartal'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yerel seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

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