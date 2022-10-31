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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (31 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

31.10.2022
60 saniyede bugün (31 Ekim 2022)

Bakan Koca dört ülkenin sağlık bakanıyla "Sağlıkta Türkiye Yüzyılı" vizyonunu görüştü
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin bilirkişi ön raporu hazırlandı
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Yakalanan "ilk darbeci" Yurdakul Akkuş'a yeniden yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile telefonda görüştü

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