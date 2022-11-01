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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılıyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (01 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

01.11.2022
60 saniyede bugün (01 Kasım 2022)

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Xhaçka: Zor anlarımızda Türkiye'nin desteğinden ötürü minnettarız
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi uzatıldı
Elektrikli bisiklet paylaşım platformu “Tripy” Ankara'da tanıtıldı
9. Cumhurbaşkanı Demirel doğum gününde memleketinde anıldı
İçişleri Bakanlığı ile YÖK arasında, "Muhtar Akademisi" ve özel güvenlik eğitimi protokolü imzalandı

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