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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor Medipol Başakşehir, İskoçya’nın Hearts takımıyla oynayacakları karşılaşma öncesi kulüp tesislerinde son hazırlıklarını gerçekleştiriyor Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Robin Yalçın, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla oynayacakları maça ilişkin Fortuna Arena'da basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"ni gezdi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Kasım 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.11.2022
60 saniyede bugün (02 Kasım 2022)

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek
Bakan Kurum: 100 bin konutu içeren, tüm şehirlerimizi kapsayan bir kampanyayı başlatmak istiyoruz
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Afet İletişim Çalıştayı kapsamında "Afet Sahalarında Habercilik" paneli düzenlendi
Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı

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