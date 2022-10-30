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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (30 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

30.10.2022
60 saniyede bugün (30 Ekim 2022)

Meteorolojiden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısı
TBMM Başkanı Şentop, Almanya'da vefat eden Mevlüde Genç'in ailesine ziyarette bulundu
Yılbaşından bu yana 97 bin 448 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Ayder'de kentsel dönüşüm kapsamında ilk yapılar kışın hak sahiplerine teslim edilecek
Amasra'daki maden ocağında yangının sönmesi için yapılan üçüncü 'baraj' tamamlandı

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