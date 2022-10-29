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Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.10.2022
60 saniyede bugün (29 Ekim 2022)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını test etti
Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binasına yansıtıldı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ne katılıyor
Malatya'da kurt sürüsü 42 küçükbaş hayvanı telef etti
Togg Üst Yöneticisi Karakaş: 15 senelik bir projeyi adım adım hayata geçiriyoruz

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