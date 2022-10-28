Dolar
18.60
Euro
18.48
Altın
1,640.83
ETH/USDT
1,558.40
BTC/USDT
20,703.00
BIST 100
3,878.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.10.2022
60 saniyede bugün (28 Ekim 2022)

Aydın'da 99 kadın zeybek oynadı
Kars'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 2 mağara ve 21 sığınak imha edildi
Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Eskişehir-İstanbul YHT hattında ek seferler devam ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar birinci nesil 10 milyon pasaport vermiş olduk

Benzer haberler

60 saniyede bugün (28 Ekim 2022)

60 saniyede bugün (28 Ekim 2022)

60 saniyede bugün (27 Ekim 2022)

60 saniyede bugün (26 Ekim 2022)

60 saniyede bugün (25 Ekim 2022)

60 saniyede bugün (25 Ekim 2022)
60 saniyede bugün (24 Ekim 2022)

60 saniyede bugün (24 Ekim 2022)
60 saniyede bugün (23 Ekim 2022)

60 saniyede bugün (23 Ekim 2022)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet