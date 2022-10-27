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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşuyor Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden bazıları İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.10.2022
60 saniyede bugün (27 Ekim 2022)

AA Genel Müdürü Karagöz: Telif düzenlemesi çalışmalarında öncülük etmeyi görev biliyoruz
İçişleri Bakanlığından, Ayvalık Belediyesi ile belediye iştiraki şirket hakkında soruşturma
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
Diyarbakır'daki Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Operasyonu'nda 350 bin kök kenevir ele geçirildi

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