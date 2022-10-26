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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.10.2022
60 saniyede bugün (26 Ekim 2022)

Türk askerinin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki görev süresi uzatıldı
MEB ile THY'den indirimli seyahat için iş birliği protokolü
Çorum'da koruma altındaki 15 menengiç ağacının bulunduğu sokak yeniden düzenleniyor
Danıştaydan meslekten ihraç edilen hakim ve savcılarla ilgili kararlara ilişkin açıklama
İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Yeni modelini gördüğümüz TB2'ler modern savaşlarda bir oyun değiştirici oldu

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