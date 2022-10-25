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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.10.2022
60 saniyede bugün (25 Ekim 2022)

Kongo Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Ondele, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Bakan Akar, Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe ile görüştü
THY, Rusya uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
THY ile TOGG arasında "Miles&Smiles ödül programı" anlaşması

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