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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.10.2022
60 saniyede bugün (24 Ekim 2022)

Atatürk Köprüsü bakım nedeniyle bu gece trafiğe kapatılacak
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kocaeli'de sanayi tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Müzeye dönüştürülecek Diyarbakır Cezaevinin tabelası 42 yıl sonra indirildi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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