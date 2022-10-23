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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.10.2022
60 saniyede bugün (23 Ekim 2022)

Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti
Van depreminde yaşamını yitirenler anıldı
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 42,99 oldu
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle

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