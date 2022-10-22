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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (22 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

22.10.2022
60 saniyede bugün (22 Ekim 2022)

TBMM Başkanı Şentop: "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" ile Trakya rahat bir nefes alacak
İletişim Başkanı Altun, İİT Enformasyon Bakanları Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı: İBB'nin Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim yapılmadığı tespit edildi
Şırnak'taki Faraşin Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı
MSB: ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır

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