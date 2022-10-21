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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (21 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

21.10.2022
60 saniyede bugün (21 Ekim 2022)

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu genişletiliyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan şehit polis Sedat Gezer'in Mersin'deki ailesine ziyaret
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguluyoruz
Van'da mevsimin ilk karı ulaşımda aksamaya neden oldu

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