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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (20 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

20.10.2022
60 saniyede bugün (20 Ekim 2022)

Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı 654'e yükseldi
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri Vanlı şehidin ailesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaralı madencileri ziyaret etti
AA Çevre Forumu'nda "Sürdürülebilir Kalkınma için Temiz Enerji" tartışıldı
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı

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