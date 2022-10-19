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Trabzonspor, Sivasspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.10.2022
60 saniyede bugün (19 Ekim 2022)

Avcılar Belediyesindeki grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu
Yaşlılar, RTÜK'e en çok dizileri şikayet ediyor
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev: 30 sene içinde iş birliği olarak büyük adımlar attık
Tunceli'de doğada nadir görülen "bozkır keleri" görüntülendi
Meriç Nehri'ne kurulan santralde aralık itibarıyla elektrik üretilmesi hedefleniyor

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