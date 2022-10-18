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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar Programı"na katılan kadın çiftçilerle bir araya geldi
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (18 Ekim 2022)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

18.10.2022
60 saniyede bugün (18 Ekim 2022)

Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan ile yaşanan sorunların diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 5 ilde 48 zanlı yakalandı
İstanbul'da taş ocağında dinamit patlaması nedeniyle bazı evler zarar gördü
Bakan Yanık, Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerin milletvekilleriyle buluştu
Türk Kızılay, Malatya-Elazığ hattında afet müdahale merkezi kuracak

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